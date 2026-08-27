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Ataşehir'de istinat duvarına çarpan otomobilde 3 yaralı

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Ataşehir'de yokuştan indiği sırada istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de yokuştan indiği sırada istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Piri Mehmet Paşa Sokak'ta yokuş aşağı seyreden O.Y. idaresindeki 41 AFR 526 plakalı otomobil, Üniversite Yolu Caddesi'ndeki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.Y. ile yolcular M.K. ve A.Ö, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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