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Ataşehir'de İETT Otobüsü ile Alkollü Sürücü Arasında Kaza

Ataşehir'de İETT Otobüsü ile Alkollü Sürücü Arasında Kaza
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Ataşehir'de kontrolsüz yola çıkan alkollü otomobil sürücüsü, İETT otobüsüne çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ATAŞEHİR'de, İETT otobüsü, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza, 19.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Akyazı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Y.A.'nın kullandığı 34 NC 4533 plakalı otomobil ile S.S.'nin kullandığı, 14 CE Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan 34 TP 5290 plakalı İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlenirken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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