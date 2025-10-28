Ataşehir'de Hafriyat Kamyonu Bariyere Çarptı
D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde sefer halinde olan hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü hale getirdi.
Ataşehir'de hafriyat kamyonu bariyere çarptı.
D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde seyreden 41 ANK 075 plakalı kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Bariyere çarpan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, başka bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı, trafik akışını kontrollü sağladı.
Ekipler, kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.