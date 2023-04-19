Ataşehir'de CHP seçim bürosuna saldırı

ATAŞEHİR'de bulunan CHP seçim bürosuna gece saatlerinde gelen bir grup saldırıda bulundu. Sprey boyalarla camlara yazı yazan saldırganlar, büronun önünde asılı bulunan bayrakları kesti. Kuru sıkı tabanca ile de ile ateş eden saldırganlar kaçarken İstanbul Valiliği şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Olay, gece saatlerinde Örnek Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'nda yaşandı. Seçim bürosunun önüne gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdıktan sonra büronun önünde asılı bulunan parti bayraklarını kopararak attı. Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR