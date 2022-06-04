Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü Ataşehir'de 5 katılı binanın üçüncü katında çıkan yangın binada hasara yol açtı. Ataşehir'de 5 katılı binanın üçüncü katında çıkan yangın binada hasara yol açtı. Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yer alan 5 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen iki apartman sakinine, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. AA / Metin Tokgöz - Güncel Ferhatpaşa Mahallesi Ataşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ataşehir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.