ATAŞEHİR'DE OTELDE YANGIN; 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Güncelleme:
Ataşehir'de bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında otelde konaklayan 9 kişi tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında yaralanan veya ölen olmadı, ancak çatı katında hasar oluştu.

ATAŞEHİR'de 4 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın sırasında otelde olan 9 kişi tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Nartanesi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Otelde konaklayan 9 kişi tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralnan olmazken otelin çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
