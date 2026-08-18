Ataşehir'de Zincirleme Kaza: Yaralı Var, Sürücü Kaçtı

ATAŞEHİR'de seyir halindeki otomobile sola dönüş yapan başka bir otomobil çarptı.Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralanırken kazaya karışan diğer araç olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 11.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde meydana geldi.İddiaya göre caddede seyir halindeki otomobile sola dönüş yapan başka bir araç çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.Kazada otomobilde bulunan yolcu hafif yaralandı. Otomobile çarpan araç olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, caddede oluşan trafik yoğunluğu araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı