Haberler

Ataşehir'de Zincirleme Kaza: Yaralı Var, Sürücü Kaçtı

Ataşehir'de Zincirleme Kaza: Yaralı Var, Sürücü Kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATAŞEHİR’de seyir halindeki otomobile sola dönüş yapan başka bir otomobil çarptı.

ATAŞEHİR'de seyir halindeki otomobile sola dönüş yapan başka bir otomobil çarptı.Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralanırken kazaya karışan diğer araç olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 11.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde meydana geldi.İddiaya göre caddede seyir halindeki otomobile sola dönüş yapan başka bir araç çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.Kazada otomobilde bulunan yolcu hafif yaralandı. Otomobile çarpan araç olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, caddede oluşan trafik yoğunluğu araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

3 futbolcu Sergen'i bin pişman etti!
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine böyle saldırdı: Çocuklarına aldırış etmedi
Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa

Neler oluyor orada?
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in aşkı çok konuşulmuştu! Bakın ne paylaştılar

Aşkları çok konuşulmuştu! Ünlü çift bakın ne paylaştı
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var