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Ataşehir Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye ve Beslenme Desteği Sağladı

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Ataşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi için ilçedeki ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve beslenme desteği sağladı. Her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılacak olan beslenme desteği çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak.

ATAŞEHİR Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi için ilçedeki ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve beslenme desteği sağladı. Her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılacak olan beslenme desteği çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına destek olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı Ataşehir'de, çeşitli projelerle başladı. Ataşehir Belediyesi, 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' vizyonuyla, yeni eğitim döneminde ilçede yaşayan ilkokul çağındaki çocuklara kırtasiye ve beslenme malzemeleri desteği sağladı. Böylece destek alan çocuklarının beslenme ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Proje kapsamında dağıtımlara devam edilecek.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ SAĞLIKLI GIDA DESTEĞİ

Projeyle öğrenciler, sırt çantası, defter, kalem, boya gibi kırtasiye malzemeleri çocuklara teslim edildi. Eğitim materyallerinin yanı sıra, okullar başlamadan önce çocuklara beslenme desteği de sağlandı. Beslenme desteği kapsamında, ilkokul çağındaki çocuklara haftanın beş günü yetecek şekilde beslenme paketleri dağıtıldı. Bu paketler, çocukların sağlıklı beslenmesini ve gelişim dönemlerinde ihtiyaç duydukları gıdalara düzenli olarak ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılacak bu paketler, çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak.

'ÇOCUKLAR İSTEYECEK, ONURSAL ABİ YAPACAK'

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, geleceğimizin umudu. Onlara destek olmak ve eğitim yolculuklarında yanlarında olmak en büyük görevimiz. Onların, yarınlara daha parlak adımlar atabilmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Öğrencilere seslenen Adıgüzel, "Çocuklar isteyecek, Onursal Abi yapacak. Siz yeter ki öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye ve hayal kurmaya devam edin. Eğitim hayatınızda başarılar diliyor, her gününüzün keyifli ve verimli geçmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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