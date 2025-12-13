Mülakat Mağduru Öğretmen Sevgi Süle: "Devlet Bahçeli'nin Desteğinin Ardından Umudumuz Arttı"

(ANKARA) - Mülakatta mağduriyet yaşadıklarını öne süren atanamayan öğretmenler, Cumhur İttifakı ortağı MHP'den yapılan açıklamalardan sonra umutlandıklarını belirtti. Öğretmen Sevgi Süle, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'ye çok güveniyoruz. İktidar kanadından ya da iktidarın en büyük ortağından böyle bir cümle duymak bizler için gerçekten sevindirici" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "2023 KPSS sonuçlarına göre, ilk 20 bine giren ve atanmaya hak kazanan, ne var ki mülakatlarda elenen bin 611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası; 2024 KPSS'de yüksek başarı gösterip dereceye giren, ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10 bin kadro ihdas edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının artırılması, ayrıca 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır" açıklaması, mülakatta mağduriyet yaşadıklarını öne süren atanamayan öğretmenleri umutlandırdı.

Mülakat mağduru Sevgi Süle, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Erkan Akçay, bundan sonra bizim sorunu çözeceklerine dair söz verdi"

"Öncelikle Sayın Devlet Bahçeli'nin Öğretmenler Günü sonrası, yani 25 Kasım'da yapmış olduğu açıklama bizim için çok önemliydi. Bizim sürekli alanlarda vurguladığımız bin 611 öğretmenin hakkının iade edilmesi gerekliliğini Sayın Devlet Bahçeli söyledi, 'Bin 611 öğretmenin hakkı iade edilmelidir' dedi. Bu süreç sonrasında 27 Kasım'da MHP Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay Beyefendi ile görüştük. Erkan Bey sürece hakim olduklarını, bundan önce bir çalışma olmadığını ama bundan sonra bizim sorunu çözeceklerine dair söz verdi.

"Sayın Bahçeli'ye çok güveniyoruz"

Geçen hafta da biz MHP Genel Merkezi'ne gittik. Orada MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım ile görüştük, 'Sayın Devlet Bahçeli bunu söylediyse bu iş olmuştur' dedi. Sonrasında Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selahattin Olgun Beyefendi ile görüştük. O da Yaşar Bey'in dediği cümleleri söyledi, 'Sayın Devlet Bahçeli bu durumu dile getirdi ise bu sorun çözülecektir' dedi. Ki biz Meclis'te yine MHP vekilleri ile görüştüğümüzde ya da illerde MHP İl Temsilcileri ile görüştüğümüzde benzer şeyleri söylediler. Hatta bavullarımızı hazırlamamız gerektiğini de söylediler. Bu bizler için gerçekten umut verici oldu. Çünkü Sayın Bahçeli'ye çok güveniyoruz. İktidar kanadından ya da iktidarın en büyük ortanına böyle bir cümle duymak bizler için gerçekten sevindirici.

Biz bu zamana kadar bir sahipsizdik. Sayın Bahçeli'nin bu şekilde bize kucak açması bizi çok sevindirdi. ve bu sorunun gerçekten çözüleceğine inanıyoruz. Yine muhalif vekillerle de görüşmeyi sürdürdük. Muhalif vekiller de söyledi, bu zamana kadar bizi dile getirdiklerini, bundan sonra da dile getireceklerini ve getirmeye devam edeceklerini söylediler. MHP'den bizimle ilgili herhangi bir adım atılırsa destekleyeceklerini söylediler.

"Bizim şu an inançımız daha da yükseldi"

Bizim şu an inancımız daha da yükseldi. Dava açmayan arkadaşlarımızın da atanacağına inanıyoruz. Yani bin 611 sayısı bizim için kıymetli. Çünkü yani gerçekten çok yorulduk. Yani 403 gündür süren bir mücadeleden bahsediyoruz. Umarım bu sorun eylül ayına kalmadan yani 1-2 ay içerisinde yani 2. dönemde 5 Şubatta okullarımızda oluruz."