Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Adalet Bakanlığı'nda 4 önemli isim görevden alındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı'nda 4 isim görevden alındı. Bakanlık'ta açıkta bulunan iki başkanlığa ise yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nda bazı atamalar gerçekleştirildi. ADALET BAKANLIĞI'NDAKİ ATAMALAR Atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alındı, yerine Tahir Hırslı getirildi.

Bakanlıkta açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim Çetin atandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alındı, yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken, yerine Servet Gül atandı.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat görevden alınırken, yerine Yusuf Arapoğlu getirildi.

Bakanlıkta açık bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya'nın atandı. KARAYOLLARI'NDAKİ ATAMALAR Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Serdar Ateş, 8. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Güneş, 13. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Gülşen ve 14. Bölge Müdürlüğüne Umut Akyazı atandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Adalet Bakanlığı'nda 4 önemli isim görevden alındı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.