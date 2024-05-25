Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Atan, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Avcı, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Mustafa Bilal Ceylan, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Özdamar görevlendirildi.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda açık bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığına Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne ise Sezayi Köse atandı.

Libya devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne kurumun genel müdür yardımcısı Taner Beyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Muharrem Eliş getirildi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alındı. Boşalan Sanayi Genel Müdür yardımcılıklarına Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar görevlendirildi.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.