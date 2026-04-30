Atama Kararları Resmi Gazete'de: Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan, Ankara Valiliğine Yakup Canbolat Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Mevcut Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliğine atanırken, Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına seçildi. Karar kapsamında 4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Kararlara göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına, Ankara Valisi Vasip Şahin seçildi. Şahin'in, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere görevlendirildiği belirtildi.

Ankara Valiliğine Yakup Canbolat atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı valilikler ve üst düzey bürokratik görevlere atamalar yapıldı. Buna göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliğine, Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliğine atandı.

Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak görevlendirildi

İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük Adıyaman Valisi olurken, Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin Personel Genel Müdürlüğüne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ilişkin atamalar da yapıldı. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin Yozgat İl Emniyet Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ise Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

MGK Genel Sekreter Yardımcılıklarına atama

Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu atandı.

Kaynak: ANKA
