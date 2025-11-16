Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 880 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince T.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada 880 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel