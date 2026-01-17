Haberler

Havzalılar Atakum'da tirit gecesinde buluştu

Havzalılar Atakum'da tirit gecesinde buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakum ilçesinde gerçekleştirilen Tirit Gecesi, Havza Belediyesi ve 25 Mayıs Havzalılar Derneği işbirliğiyle yapıldı. Programda bir araya gelen Havzalılar, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Atakum ilçesinde Havza Belediyesi ile 25 Mayıs Havzalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından tirit gecesi düzenlendi.

Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen program, yapılan konuşmalar ile başladı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, artık tirit gecelerinin gelenekselleştiğini belirterek, "Tirit bahane, amaç Havzalıları bir araya getirmek. Esas olan birlik beraberlik kardeşlik. Havza'nın tanıtımı için çalışıyoruz ve çalışacağız." dedi.

25 Mayıs Havzalılar Derneği Başkanı Osman Teber, gecenin hazırlanmasında emeği geçen ve destek verenlere teşekkür etti.

Programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

40 yaşındaki Dzeko'ya sürpriz talip
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı