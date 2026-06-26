Samsun'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametin önünden motosiklet çalan E.K.H. (19), polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasarlı motosiklet sahibine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran'da ilçede bir ikametin önünden motosiklet çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.K.H'yi (19) saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hasarlı halde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın