Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan bir kişinin Atakum ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şahsın, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şahsın ayrıca, "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" ile "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından ifadeye yönelik olarak da arandığı tespit edildi.

Hükümlü hakkında işlemler başlatıldı.