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Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçmesiyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Umut Ç'nin (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.

Karşı istikametten gelen, plakaları öğrenilemeyen Alperen K.K. (22) idaresindeki otomobil ile Uğur R. (45) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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