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Atakum'da 11 Yıl 8 Aylık Hükümlü Yakalandı

Atakum'da 11 Yıl 8 Aylık Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip A.D. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'yi (52) belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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