Atakum'da 11 Yıl 8 Aylık Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip A.D. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'yi (52) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel