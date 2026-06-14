Haberler

Atakule, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentin simge yapılarından Atakule, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yılı dolayısıyla kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırıldı. Kuleye yansıtılan Türk bayrağı ve Jandarma logosuyla 'Kanun ordusu Jandarma 187 yaşında' ifadesi yer aldı.

Başkentin simge yapılarından Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yılı dolayısıyla ışıklandırıldı.

Atakule, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz büyük özveriyle görev yapan Jandarma için kırmızı ve mavi renklere büründü.

Atakule'deki ekrana, Türk bayrağı ve Jandarma logosu ile "Kanun ordusu Jandarma 187 yaşında" ifadesi yansıtıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor

Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu

Karadeniz'de panik yaratan olay! Plaj apar topar boşaltıldı
Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine gizli sığınakta toplanacak

Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı! Saklanacak delik arıyorlar

Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

Baklava, döner, cacık derken sıra buna da geldi! Komşudan büyük ayıp
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro

Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan çılgın gelir! Paraya para demeyecekler