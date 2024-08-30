Atakule, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kırmızı renge büründü
Ankara'nın simgelerinden Atakule, Zafer Bayramı dolayısıyla kırmızı renkle ışıklandırıldı. Soft Orkestra'nın özel performansı ve interaktif 'Zafer Anıları' gösterileriyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Seyir Terası'na çıkan misafirlere ise özel hatıra bileti hediye edildi.
Ankara'nın simgelerinden Atakule, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kırmızı renge büründü.
Zafer Bayramı kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan, günün anlamına binaen kırmızı renkle ışıklandırılan Atakule'de Soft Orkestra, bayrama özel performans sergileyerek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
Ayrıca interaktif "Zafer Anıları" gösterileriyle konuklar, 30 Ağustos zaferinin tarihi anlarına tanıklık etme ve deneyimleme şansı buldu.
Gün boyunca Atakule'nin Seyir Terası'na çıkan misafirlere ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hatıra bileti hediye edildi.