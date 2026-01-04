Haberler

Atabarı Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Güncelleme:
Doğu Karadeniz'in kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, 1 metreye ulaşan kar kalınlığıyla sezonu açtı. Kayakseverler, telesiyej ve teleski sistemleri ile toplam 1300 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan kayak merkezinde, son günlerde etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Toplam 595 metrelik telesiyej ve 159 metrelik teleski sisteminin bulunduğu Atabarı Kayak Merkezi, zorluk derecelerine göre toplam uzunluğu 1300 metre olan iki pistten oluşuyor.

Pistlerin hazırlanması ve telesiyej ile teleski sistemlerinin bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kayak merkezi, dün itibarıyla kapılarını kayakseverlere açtı.

Kayak merkezinde snowboard yapan Ali Turan, sezonun açılmasıyla birlikte keyifli vakit geçirdiğini belirterek, kayak sporunu çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır snowboard yaptığını ifade eden Turan, "Geçen yıl snowboard antrenörlüğü sınavına girdim ve başarıyla tamamladım. Bundan sonra antrenörlük de yapacağım." dedi.

Ziyaretçilerden Adem Çevişli ise 4 yıldır Artvin'de yaşadığını ve ilk kez Atabarı Kayak Merkezi'ne geldiğini dile getirerek, "İlk defa kayak yapıyorum, hiç tecrübem yok. Yapabilirsem çok keyifli olacak. Hava soğuk ama doğa çok güzel, insan ferahlıyor." diye konuştu.

Mahir Ata Özmen de 12 yaşında olduğunu ve 6 yıldır kayak yaptığını ifade ederek, "Kayak çok eğlenceli bir spor. Sezon bu yıl geç açıldı. Her sene kışın gelmesini iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Esma Bora da kayak yapmayı bilmemesine rağmen doğanın ve karın tadını çıkarmak için kayak merkezine geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Haberler.com
500

