Haberler

Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sigaranın zararlarına dikkat çekildi

Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sigaranın zararlarına dikkat çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezi Atabarı Kayak Merkezi'nde 'Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Kayak severler, sigara bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla kayak yaparken gösteriler sundu.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde, "Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki merkezde hafta sonunu değerlendirmek isteyen doğa severler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Artvin Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi ekipleri de "Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında kayak merkezinde stant kurarak, broşür dağıttı.

Program kapsamında bir grup snowboard tutkunu ise sigaranın zararlarına dikkati çekmek amacıyla "Artvin'in dumanı kendine yeter, başka dumana ihtiyaç yok" yazılı pankart açarak, kaydıkları pistte gösteri sundu.

İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, gazetecilere, sigarayla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Atabarı Kayak Merkezi'ndeki yoğunluğu fırsat bilerek etkinliği burada yaptıklarını anlatan Arslan, "Amacımız vatandaşlarımıza sigaranın sağlık, sosyal ve ekonomik zararlarını anlatmak, bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapmak ve toplumsal bilinç oluşturmaktır." dedi.

Arslan, etkinlik kapsamında çeşitli görsel ve kültürel çalışmalar yapıldığına işaret ederek, sigarayla mücadelede toplumsal duyarlılığın önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti