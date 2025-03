At Sırtında Organik Gübre Taşıma Geleneği Devam Ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde baharın gelişiyle beraber bahçe ve tarlalarda çalışmalar başladı. Vatandaşlar, traktörün giremediği tarla ve bahçelere ise at sırtında gübre taşıyor.

Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde yıllardır ata geleneği yaşatılıyor. İlkel yöntemlerle tarla ve bahçelerdeki çalışmalar devam ediyor. Traktörlerin giremediği bölgelere ahırlardaki organik gübreyi at sırtında kilometrelerce taşıdıktan sonra bahçelere serpenler yıllardır aynı işi yapıyor. Baharın gelişiyle beraber sebze ve meyvelerden daha çok verim almak isteyenler ilkel yöntemlerle gübre taşımaya devam ediyor. Tahir Paksoy isimli vatandaş, bunun atalarından beri devam ettiğini söyledi. Paksoy, "Atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir gelenek, biz bahçeleri, bostanları traktörle ekip biçemediğimiz için at sırtında gübre getiriyoruz. Mecburen at ve katırlarla hayvan gübresini getiriyoruz. İhtiyacımız kadar sebze meyve yetiştiriyoruz. Baharın gelmesiyle işlerimiz daha çok oluyor" dedi.

