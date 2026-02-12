At izinden şüphelisine ulaşılan çifte cinayette 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftini evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Murat G. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde Murat G., üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi. İddianamede ayrıca, Murat G.'ye bölgeye geldiği atın ayak izlerinden ulaşıldığı belirtildi.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'ndeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği çift yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at izlerine rastladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğu, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Murat G. yakalandı. Gözaltına alınan Murat G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Murat G. hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' ve 'Tasarlayarak adam öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 2 kez ceza istendi. İddianamede, ifadesine de yer verilen Murat G., alınan tüm ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, analizi yapılan söz konusu atın kendisine ait olmadığını, cinayeti de kendisinin işlemediğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu. Şüpheli ayrıca üvey annesinin ölen Baktır çiftinin çocukları A.B.'den 85 bin lira alacağı olduğunu söyledi.

RAPOR DOSYADA

Cinayeti bölgede at nalı izlerinin ortaya çıkardığının da belirtildiği iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte oluşturulan özel araştırma ekibinin raporuna da yer verildi. Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğunun belirlendiği, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, Murat G.'ye ait at ile bölgede izleri bulunan at izlerinin karşılaştırılmalarının yapıldığı da belirtildi. İddianamede, kamera görüntülerine takılan at ile Murat G.'ye ait atın nal izleri ile kuyruk boyutunun uzunluğunun karşılaştırıldığına da vurgu yapıldı. Murat G., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.