Üye Girişi
Haberler

Asyaport Limanı Çalışanları Sahilde Temizlik Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Asyaport Limanı çalışanları, çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla sahilde temizlik yaptı. Limanda çalışan yaklaşık 100 kişi, Barbaros Mahallesi'nde bir araya geldi. Çalışanlar, Barbaros ve Kumbağ mahallelerindeki plajlarda yaptıkları temizlikle 200 poşet çöp topladı. Toplanan çöpler belediye ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'da Asyaport Limanı çalışanları, çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla sahilde temizlik yaptı.

Limanda çalışan yaklaşık 100 kişi, Barbaros Mahallesi'nde bir araya geldi.

Çalışanlar, Barbaros ve Kumbağ mahallelerindeki plajlarda yaptıkları temizlikle 200 poşet çöp topladı. Toplanan çöpler belediye ekiplerine teslim edildi.

Liman çalışanlarından Buse Dölarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakılması gerektiğini belirten Dölarslan, "Çevre Günü'ne özel yapmış olduğumuz etkinlikle, çevreye verdiğimiz zararları en aza indirmek için çaba içerisindeyiz. Bugün hem Barbaros hem Gündal plajını temizleyerek halkımızda bir bilinç uyandırmak istedik. Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmek, mümkünse yok etmek istiyoruz." diye konuştu.

Dölarslan, Tekirdağ'da sahillerin daha temiz olması için bu tür etkinlikleri zaman zaman düzenlediklerini, yaptıkları çevre temizliğiyle herkese örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Kumbağ Etkinlikler Çevre Yaşam Güncel Haberler

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

Bakmadan Geçme

Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title