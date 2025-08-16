Asya Ülkeleri Sınır Ötesi Suçlarla Mücadelede Birlikte Hareket Edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos, Myanmar ve Tayland Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Toplantıda, sınır ötesi suçlarla mücadele ve bölgesel barışın korunması konularında işbirliği anlaşmasına varıldı.

KUNMİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Anning kentinde Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Myanmar Dışişleri Bakanı U Than Swe ve Tayland Dışişleri Bakanı Maris SangiampongsaSangiampongsa ile gayri resmi bir düzenledi, 15 Ağustos 2025.

Tüm taraflar, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini derinleştirmek, çevrimiçi kumar, telekom dolandırıcılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı gibi sınır ötesi suçlarla mücadeleyi yoğunlaştırmak ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumak konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Peng Yikai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
