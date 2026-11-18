(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurultay davasında; AKP'ye geçen Cemil Tugay'a beraat, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve yol arkadaşlarımıza ise hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Bunun adı hukuk değil, açık bir siyasi mesajdır: Saf değiştireni ödüllendiren, halkın emanetine sahip çıkanı cezalandıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Milyonların sandıktaki iradesini sonuna kadar savunacağız. İktidara sesleniyorum: Yasaklarla siyaseti dizayn etmeye çalışsanız da son sözü sandıkta millet söyler." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA