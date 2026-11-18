Asu Kaya, kurultay davasında 9 sanığa verilen hapis cezasına tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa verilen 2 yıl 1'er ay hapis cezasına tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya paylaşımında cezaları siyasi mesaj olarak nitelendirdi.
(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurultay davasında; AKP'ye geçen Cemil Tugay'a beraat, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve yol arkadaşlarımıza ise hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Bunun adı hukuk değil, açık bir siyasi mesajdır: Saf değiştireni ödüllendiren, halkın emanetine sahip çıkanı cezalandıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Milyonların sandıktaki iradesini sonuna kadar savunacağız. İktidara sesleniyorum: Yasaklarla siyaseti dizayn etmeye çalışsanız da son sözü sandıkta millet söyler." ifadesini kullandı.