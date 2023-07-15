Astsubay Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyaret Edildi

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret edildi. Ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurup öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin birçok kentinden gelen yüzlerce kişi, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Halisdemir için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.