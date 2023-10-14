Astsubay Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristler etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Nisan'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristler turuncu kategorideki Ramazan Temel ve gri kategorideki Bilal Şahin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Astsubay Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Nisan'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristler turuncu kategorideki Ramazan Temel ve gri kategorideki Bilal Şahin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan 'Nurhak Derik Gap' kod adlı Ramazan Temel ve gri kategoride bulunan 'Yılmaz' kod adlı Bilal Şahin'in etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, 2 teröristin Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, 28 Nisan 2023'te Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün, etkisiz hale getirilen teröristler tarafından aynı yerde şehit edildiğini, teröristlerin aynı zamanda 2 vatandaşın şehit edildiği, 1 jandarma personeli ve 1 vatandaşın yaralandığı eylemlere de katıldığının tespit edildiğini belirtti. Öte yandan operasyonda kullanılan mühimmatın üzerine 'Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Gündüz' yazıldı.Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.