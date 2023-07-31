Astsubay Çavuş Fatih Çetin, Irak'ta yaralandı

IRAK'ın kuzeyinde terörle mücadele sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Astsubay Çavuş Fatih Çetin, Ankara'da tedaviye alındı.

IRAK'ın kuzeyinde terörle mücadele sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Astsubay Çavuş Fatih Çetin, Ankara'da tedaviye alındı.

Irak'ın kuzeyinde 29 Temmuz'da arazide el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Çetin, yaralandı. Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı Çetin, aynı gece uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilip, tedaviye alındı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Kuzey Irak kırsalında teröristlerle mücadele sırasında yaralanan ve GATA'da tedavi gören Dinarlı hemşehrimiz Astsubay Çavuş Fatih Çetin'e acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.