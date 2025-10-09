Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun'a Demirledi
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, Samsun Limanı'na demirledi. Gemide 974 yolcu ve 429 kişilik mürettebat bulunuyor. Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek üzere limandan ayrıldı.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.
Soçi'den çıkan ve son olarak Amasra Limanı'na uğrayan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 974 yolcu ile 429 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer liman görevlilerince karşılandı.
Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.
Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel