Haberler

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun'a Demirledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, Samsun Limanı'na demirledi. Gemide 974 yolcu ve 429 kişilik mürettebat bulunuyor. Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek üzere limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

Soçi'den çıkan ve son olarak Amasra Limanı'na uğrayan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 974 yolcu ile 429 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer liman görevlilerince karşılandı.

Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.