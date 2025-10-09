Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun'a Demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

Soçi'den çıkan ve son olarak Amasra Limanı'na uğrayan gemi, Samsun Limanı'na demirledi. 974 yolcu ile 429 kişilik mürettebatı bulunan kruvaziyer liman görevlilerince karşılandı.

Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu yolcular, işlemlerin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere limandan ayrıldı.

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.