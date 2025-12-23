Haberler

Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı

Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı
Güncelleme:
Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 95. yılı dolayısıyla İzmir'in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Murat Altınışık, Türk ulusunun, milli mücadeleden zaferle ve gururla çıktığını hatırlattı.

Cumhuriyet'i ve inkılapları korumak için Kubilay ve silah arkadaşlarının canlarını feda ettiğini vurgulayan Altınışık, "Bizim için Kubilay olmak vatanseverlik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak, Cumhuriyet değerleri ve vatan toprakları adına canını seve seve vermektir." dedi.

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.

Tören, anı fotoğrafı çekilmesi, şehitliğin ziyaret edilmesi ve dua edilmesiyle sona erdi.

