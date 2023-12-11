Astana'da Hoca Ahmet Yesevi Kütüphanesi açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi binasında Hoca Ahmet Yesevi Kütüphanesi törenle açıldı. Türk-Kazak dostluğunun bir nişanesi olan kütüphane, Türk iş insanı Tansel Tercan ve akademisyen eşi Nurfer Tercan'ın destekleriyle kuruldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi binasında Hoca Ahmet Yesevi Kütüphanesi törenle açıldı.

Törene Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Parlamentosu Milletvekili Abzal Kuspan, Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphanesi Müdürü Gaziza Kudaybergenova, Kazakistan Devlet Arşivleri Müdürü Sagila Nurlanova'nın yanı sıra Kazak şair ve yazarlar, üniversite öğrencileri ile Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Astana'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi binasında Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini taşıyan kütüphane, Türk iş insanı Tansel Tercan ve akademisyen eşi Nurfer Tercan'ın destekleriyle kuruldu.

Büyükelçi Kapucu, törende yaptığı konuşmada, tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma gayreti varsa orada bir kütüphanenin mutlaka olduğunu belirterek, "Bugün burada açtığımız kütüphane de yine bu amaca hizmet edecektir." dedi.

Söz konusu kütüphanenin Türk-Kazak dostluğunun bir nişanesi olacağını kaydeden Kapucu, "Bu kütüphaneyi babasının anısına yaptıran değerli Nurfer Tercan hanım ile Tansel Tercan beye de yürekten teşekkür ediyor, sevgili babalarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Astana Koordinatör Vekili Almagül İssina ise şu anda kütüphanede 3 binden fazla kitap bulunduğunu belirterek, "Günümüzde Kazakistan'da Türkçeye büyük ilgi var. Türkçenin, İngilizce'den sonra en çok öğrenilen dillerden biri olduğunu belirtebiliriz. Bu ilgiyi akademik alt yapıyla desteklemek ve Türkiye'nin akademik bilgi birikimini ilgililerine aktarabilmek adına kütüphanemiz çok büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.