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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki sellerde son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi

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Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 31'e yükseldi. 700 bin kişi etkilenirken, 3 kişi kayıp. Muson yağmurları bölgede her yıl büyük afetlere neden oluyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, son 24 saatte 21 kişinin sellerden dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, böylelikle, eyaletteki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 31'e çıktığı kaydedildi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada eyaletteki sellerden 700 bin kişinin etkilendiğini ve 3 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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