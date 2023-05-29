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Asrın Felaketi Kahramanmaraş'ta: Yayınlanmamış Görüntüler Ortaya Çıktı

Asrın Felaketi Kahramanmaraş'ta: Yayınlanmamış Görüntüler Ortaya Çıktı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşanan dehşet anları Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşanan dehşet anları Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler aradan geçen aylar sonra geriye dönük yapılan incelemede fark edildi. Bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntülerde akaryakıt istasyonunda bulunan çalışanların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Hatay Güncel Haberler

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