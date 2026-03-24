Aslıhan Sinem Çiçek davasında tanık ifade değiştirdi

İZMİR'de, Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) evden iş görüşmesi için ayrıldıktan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Cem Acar (30) ve Burak Kaya'nın (31) yargılandığı davada, tanık L.K., önceki ifadelerini baskı altında verdiğini öne sürerek, değiştirdi. L.K., "Cem ile evlilik yolundaydık. Böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Benim verdiğim ifadeler yüzünden Cem bu hale gelmiş. Ben o ifadeleri Cem ile konuşmadan önce vermiştim" dedi.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Gasp' suçundan tutuklandı.

BEYAZ BİR ARACA BİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem Acar'a konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acar'ın kuzeni D.A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Cem Acar için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Yargılama sürerken Çiçek ailesi, sanıkların 'Kasten öldürme' suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Acar, 'Kasten insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamede Acar'ın davranışının 'Kasten öldürme' sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğu, bu nedenle 'Doğrudan kastla insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarını işlediği belirtildi. Cem Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan en az 10 yıl hapis cezası istemiyle, Burak Kaya için ise 'nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs' suçundan ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.

'SANIK YALAN SÖYLÜYOR'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile Aslıhan Sinem Çiçek'in ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Cem Acar'a söz verildi. Suçsuz olduğunu iddia eden Acar, "Arabada biraz zaman geçirdikten sonra eve geçtik. Bir saat sonra evden çıktı. Evde ikimiz de uyuşturucu kullanmadık. Birlikte de hiç kullanmadık. Ona uyuşturucu vermedim" dedi.

Duruşmada söz verilen Aslıhan Sinem'in babası Serdar Çiçek, Acar'ın doğruyu söylemediğini öne sürerek, "Aslıhan'ın üstü başı perişan halde kaçtığı video var. Önceki ifadelerinde uyuşturucu kullandıklarını söylemişti. Şimdi 'Kullanmadık' diyor. Yalan söylüyor" diye konuştu. Aslıhan Sinem'in annesi Remziye Çiçek de Acar'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi.

Üzerine atılı 'nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs' suçunu kabul etmeyen sanık Burak Kaya ise "Bir insan 7 dakikalık bir süre zarfında gelip nasıl bu suçu işleyebilir? Rahmetli 'Beni öldürecekler' diyordu. Son olarak 'Cengiz' veya 'Cem' dedi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Öyle bir şey olmadı, olamaz" dedi.

ESKİ SEVGİLİ İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sanıkların ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi. Duruşmada sanık Acar'ın eski kız arkadaşı tanık L.K., geçmişte verdiği ifadeleri değiştirmek istediğini söyledi. önceki ifadelerini baskı ve tehdit altında verdiğini iddia eden L.K., "Cem ile evlilik yolundaydık. Böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Benim verdiğim ifadeler yüzünden Cem bu hale gelmiş. Ben o ifadeleri Cem ile konuşmadan önce vermiştim" dedi.

'NEDEN DAHA ÖNCE ANLATMADIN?'

Mahkeme başkanı L.K.'ye polis, savcı ve mahkemedeki ifadelerini hatırlatarak, neden bunları daha önce anlatmadığı sordu. L.K., "Kendimi çok yanlış ifade etmişim" şeklinde cevap verdi.

İddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sundu. Mütalaanın ardından duruşmaya ara verildikten sonra taraflar arasında koridorda tartışma yaşandı. Duruşmanın devam etmesiyle heyet ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, olay yerinde keşif yapılmasına, dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip davayı 16 Eylül'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı