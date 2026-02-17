Haberler

"Aşkın Metamorfozu" sergisi Kadıköy'de açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nidra Art Project ve Sanatif Yaklaşımlar işbirliğiyle düzenlenen 'Aşkın Metamorfozu' adlı karma sergi, farklı disiplinlerden eserleriyle sanatseverleri bir araya getiriyor. 25 Şubat'a kadar Kadıköy'deki galeri mekânında ziyaret edilebilecek.

Nidra Art Project ve Sanatif Yaklaşımlar işbirliğiyle düzenlenen "Aşkın Metamorfozu" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Nidra Art Project'ten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Mohsen Mohammad Zadeh'in üstlendiği sergi, galerinin Kadıköy'deki mekanında açıldı.

Aşk kavramını dönüşen, değişen ve yeniden anlam kazanan bir duygu olarak ele alan sergide, Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, İtalya, Rusya ve İran'dan sanatçıların farklı disiplinlerden eserleri yer alıyor.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Ahmet Şadi Ardatürk, Arife Düz, Aslı Saygın, Aysel Özkan Durmuşoğlu, Ayşe Bayram, Aziza Chinibekova, Bülent Tunç, Dreama McFadyen, Ela Süer, Emine Alkanalka Suse, Ersan Polat, Fontana Shelter, Fulya Öner Genç, Funda Alkan Cumbul, Gülsen Güner, Gürkan Develi, Makbule Zeynep Sümer, Merve Öz Ekşi, Sahand Ezzattalab, Mohsen Mohammad Zadeh, Nerkiz Akcura, Osman Burçak Yetkin, Sibel Kamber Özen, Valerie Deleon, Vedia Yeşim Bayanoğlu, Yeliz Sarmış ve Zerrin Türen bulunuyor.

"Aşkın Metamorfozu" sergisi, 25 Şubat'a kadar görülebilecek."

Kaynak: AA " / " + Aişe Hümeyra Akgün -
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü