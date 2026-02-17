"Aşkın Metamorfozu" sergisi Kadıköy'de açıldı

Nidra Art Project ve Sanatif Yaklaşımlar işbirliğiyle düzenlenen "Aşkın Metamorfozu" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Nidra Art Project'ten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Mohsen Mohammad Zadeh'in üstlendiği sergi, galerinin Kadıköy'deki mekanında açıldı.

Aşk kavramını dönüşen, değişen ve yeniden anlam kazanan bir duygu olarak ele alan sergide, Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, İtalya, Rusya ve İran'dan sanatçıların farklı disiplinlerden eserleri yer alıyor.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Ahmet Şadi Ardatürk, Arife Düz, Aslı Saygın, Aysel Özkan Durmuşoğlu, Ayşe Bayram, Aziza Chinibekova, Bülent Tunç, Dreama McFadyen, Ela Süer, Emine Alkanalka Suse, Ersan Polat, Fontana Shelter, Fulya Öner Genç, Funda Alkan Cumbul, Gülsen Güner, Gürkan Develi, Makbule Zeynep Sümer, Merve Öz Ekşi, Sahand Ezzattalab, Mohsen Mohammad Zadeh, Nerkiz Akcura, Osman Burçak Yetkin, Sibel Kamber Özen, Valerie Deleon, Vedia Yeşim Bayanoğlu, Yeliz Sarmış ve Zerrin Türen bulunuyor.

"Aşkın Metamorfozu" sergisi, 25 Şubat'a kadar görülebilecek."