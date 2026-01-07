Haberler

ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Altındağ, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde yarın gece su kesintileri yaşanabileceğini bildirdi. Su kaynaklarının korunması amacıyla kontrollü su yönetimine devam edileceği açıklandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Altındağ, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde yarın saat 00.00-07.00 arasında su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar dolayısıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yarın 00.00-07.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği kaydedildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Altındağ: Gicik, Peçenek, Aydınlıkevler (alt kotlar), Örnek (alt kotlar), Zübeyde Hanım.

Akyurt: Yıldırım, Yeşiltepe, Beyazıt, Atatürk, Kalaba, Saracalar, Timuran, Büğdüz (sanayi bölgesi), Balıkhisar (sanayi bölgesi), Güzelyurt (sanayi bölgesi), Şeyhler (sanayi bölgesi).

Çubuk: Ağılcık, Akkuzulu, Aşağı Çavundur, Atatürk, Barbaros, Cumhuriyet, Dağkalafat, Dalyasan, Dumlupınar, Fatih, Güldarpı, Kapaklı, Karağaç, Kargın, Kızılöz, Muhsin Yazıcıoğlu, Mutlu, Ömercik, Susuz, Sünlü, Tahtayazı, Taşpınar, Yavuz Selim, Yazır, Yenice, Yıldırım Beyazıt, Eskiçöte, Akbayır, Küçükali."

