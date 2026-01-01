Askere gidecek gençlerin karda eğlencesi kamerada
Konya'nın Ilgın ilçesinde askere gitmeye hazırlanan gençler, traktörün arkasına bağlı lastiklerle kayarak eğlendi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
KONYA'nın Ilgın ilçesinde askere gitmeye hazırlanan gençler, traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle karlı arazide kayarak eğlendi.
Ilgın ilçesi Harmanyazı Mahallesi'nde askere gitmeye hazırlanan gençler, traktörün arkasına bağladıkları otomobil lastiklerine oturarak, kaymanın keyfini yaşadı. Bu anlar cep telefonuyla görüntülenerek sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler yoğun ilgi gördü.
Haber: Ramazan KOÇ/ILGIN (Konya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel