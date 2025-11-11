Haberler

Askeran Kalesi, Restore Edilerek Turizme Kazandırıldı

Güncelleme:
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yer alan tarihi Askeran Kalesi, Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra restore edilerek yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Kale, 274 yıl önce inşa edilmiştir ve Karabağ Hükümdarı Penah Ali Han dönemine kadar uzanmaktadır.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan ve Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra restore edilen tarihi Askeran Kalesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

"Karabağ Dağları'nın doğu kapısı" olarak bilinen tarihi kale, Karabağ Hükümdarı Penah Ali Han tarafından 274 yıl önce inşa edildi.

Ermenistan tarafından 1992'de Karabağ'ın işgal edilmesi sonrası bakımsız kalan tarihi kale, Karabağ Zaferi sonrası onarıma alındı.

Büyük bölümü restore edildikten sonra eski ihtişamına kavuşan tarihi kale, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

"Yüksekliği bazı yerlerde 12 metreyi buluyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Uzmanı Şamxal Adıgözelov, AA muhabirine, kalenin Karkar Nehri'nin sağ ve sol bölümünde yer aldığını söyledi.

Kalenin 1751 yılında savunma amaçlı inşa edildiğini belirten Adıgözelov, "Yüksekliği bazı yerlerde 9 metre, bazı yerlerde ise 12 metreyi buluyor. Genişliği ise 2 metredir." dedi.

Kalenin Karabağ Hanlığı'nın doğu kapısı olarak nitelendirildiğini ifade eden Adıgözelov şöyle konuştu:

"Çünkü Karabağ Hanlığı'nın o devirdeki merkezi Şuşa şehri olmuştur. Kale uzun yıllar işgal altında kaldı. 1992 yılından 2023 yılına kadar işgal altındaydı. Azerbaycan ordusunun hayata geçirdiği anti-terör operasyonların ardından Askeran şehri işgalden kurtarıldıktan sonra kale de düşman işgalinden kurtarıldı."

Adıgözelov, "İşgal altında kaldığı sürede Ermeniler bu kaleyi kendilerininmiş gibi, kendi tarihi abideleriymiş gibi dünya kamuoyuna duyurmak istediler. Ama adından da anlaşılacağı üzere 'Askeran' adı 'eski' sözünden geliyor. 'Eski' kadim Türk sözüdür, adı 'eski' sözcüğünden türetilmiş. Bunun Azerbaycan'ın en kadim tarihi abidelerinden biri olduğu biliniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
