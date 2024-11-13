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Asker Eğlencesinde Tartışma Kanlı Bitti

Asker Eğlencesinde Tartışma Kanlı Bitti
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir asker eğlencesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada Mustafa Akyüz, husumetlisi Hüseyin Çetin'i tüfekle ağır yaraladı. Olay sonucu Hüseyin Çetin hastaneye kaldırılırken, Akyüz gözaltına alındı ve tutuklandı.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde Mustafa Akyüz (24), asker eğlencesinde karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Çetin'i (30) tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, 11 Kasım'da Ağlasun'a bağlı Dereköy'de yapılan asker eğlencesinde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Hüseyin Çetin ile Yazır köyünde oturan Mustafa Akyüz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mustafa Akyüz, tüfekle 5 el ateş ederek Hüseyin Çetin'i yaraladı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Hüseyin Çetin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Çetin daha sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mustafa Akyüz işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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