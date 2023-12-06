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Aşkale güne kar yağışı ile başladı

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Erzurum'un Aşkale ilçesi güne kar yağışı ile başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum'da hava sıcaklığının alışagelmişin dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışına bu sabah itibariyle başladı. Aşkale Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı.

Aşkale güne kar yağışı ile başladı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi güne kar yağışı ile başladı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum'da hava sıcaklığının alışagelmişin dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışına bu sabah itibariyle başladı. Aşkale Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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