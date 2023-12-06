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Aşkale güne kar yağışı ile başladı

6 Aralık 2023 09:18 Son Güncelleme: 09:20 Abone Ol

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne kar yağışı ile başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum'da hava sıcaklığının alışagelmişin dışında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışına bu sabah itibariyle başladı. Aşkale Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde kar mesaisine başladı.