Aşkale'de Nisan'da Kar Yağışı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde nisan ayında aniden başlayan kar yağışı, bahar bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Soğuk hava şartları ve yoğun kar, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Aşkale Nisan ayında kışı yaşıyor
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı bahar bekleyenler için yine hüsran yaşattı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir soğuk hava ve akabinde özellikle gece geç saatlerde başlayıp günün ilk ışıklarıyla birlikte 09.00' a kadar devam eden kar yağışları bahar gelmeyecek dedirtti. Aşkale ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, nisan ayında adeta kış manzaraları yeniden ortaya çıktı.
Özellikle park halindeki araçların kar altında kalması gözlerden kaçmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel