Aşkale'de Jandarma Operasyonu: 720 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aşkale'de Jandarma Operasyonu: 720 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 720 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 720 kök kenevir ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede yapılan operasyonda, 720 kök kenevir ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, olayla ilgili 8 şüpheli hakkında "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kenevirler, jandarma ve Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yerinde imha edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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