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Aşkale'de Bir Günde Dört Mevsim Yaşandı

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Erzurum'un Aşkale ilçesi sabah güneşli, öğle rüzgarlı, akşam ise kar yağışlı bir gün geçirdi. Kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Aşkale'de bir günde dört mevsim yaşandı

Aşkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi bir günde dört mevsimi birden yaşadı.

Sabah güne güneşle başlayan Aşkale ilçesinde, öğleye doğru serin ve rüzgarlı hava etkili oldu. Öğleden akşam saatlerine kadar yağmurun hakim olduğu ilçede akşam saatlerinde ise kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı şiddetini artırdı. Kar yağışı nedeniyle 121. Aşkale Karayolları ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde yoğun çalışma temposuna başladı. Yol temizliği ve tuzlama yapan ekipler mesaiye devam ediyor. Karla mücadele ekipleri sürücülerin zorluk yaşamaması için ilçenin önemli geçitlerinden olan Kop Dağı ve Tepebaşı mevkii başta olmak üzere tüm yol güzergahında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aşkale'de Bir Günde Dört Mevsim Yaşandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel
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