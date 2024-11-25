Aşkale'de bir günde dört mevsim yaşandı

Aşkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi bir günde dört mevsimi birden yaşadı.

Sabah güne güneşle başlayan Aşkale ilçesinde, öğleye doğru serin ve rüzgarlı hava etkili oldu. Öğleden akşam saatlerine kadar yağmurun hakim olduğu ilçede akşam saatlerinde ise kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı şiddetini artırdı. Kar yağışı nedeniyle 121. Aşkale Karayolları ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde yoğun çalışma temposuna başladı. Yol temizliği ve tuzlama yapan ekipler mesaiye devam ediyor. Karla mücadele ekipleri sürücülerin zorluk yaşamaması için ilçenin önemli geçitlerinden olan Kop Dağı ve Tepebaşı mevkii başta olmak üzere tüm yol güzergahında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.