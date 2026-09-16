"Asitane Meşkleri" Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşacak

Türk musiki geleneğinin aktarım yöntemi olan meşk kültürü, "Asitane Meşkleri" programıyla Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından sahnelenecek program, katılımcılara sadece bir dinleti değil, aynı zamanda irfani ve estetik bir aktarım alanı sunmayı amaçlıyor.

Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği etkinlikte, geleneksel nutukların icrasına eşlik eden güfte şerhlerini ve meydan sohbetlerini postnişin M. Fatih Çıtlak gerçekleştirecek.

Kaynak: AA