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Aşırı sıcak havaların erkeklerin doğurganlığını olumsuz etkilediği ortaya çıktı

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Singapur'da yapılan bir araştırma, aşırı sıcakların erkeklerin doğurganlığını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. Çalışmada yer alan Dr. Samuel Gunther, "Bu çalışmada bulduğumuz şey, sıcaktan en çok etkilenenlerin 25 ila 35 yaşlarında üreme dönemindeki erkekler olduğuydu" ifadesini kullandı.

Singapur'da yürütülen araştırma, aşırı sıcak havaların erkeklerin doğurganlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu.
The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, Singapur Ulusal Üniversitesinde yapılan çalışmada, 818 erkekten alınan sperm örnekleri üzerinden sıcak havanın doğurganlığa etkileri incelendi.

SICAK HAVAYA MARUZ KALAN ERKEKLERDE ÜREME HÜCRELERİ DAHA AZ HAREKETLİ

Bilim insanları, sperm örneklerini almadan önceki 90 günde aşırı sıcağa maruz kalan katılımcılarda, düşük sperm sayısı görülme ihtimalinin yüzde 46, sperm yoğunluğunun azalması ihtimalinin yüzde 40 olduğunu tespit etti.

Çalışmada, sıcak havaya maruz kalan erkeklerde üreme hücrelerinin de daha az hareketli olduğu belirlendi.

EN ÇOK ETKİLENENLER 25 İLA 35 YAŞINDAKİ ERKEKLER

Singapur Ulusal Üniversitesinde araştırma görevlisi olan ve çalışmada yer alan Dr. Samuel Gunther, yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak bulgular, yaşlandıkça sperm kalitesinin düştüğünü gösteriyor ancak bu çalışmada bulduğumuz şey, sıcaktan en çok etkilenenlerin 25 ila 35 yaşlarında üreme dönemindeki erkekler olduğuydu." ifadesini kullandı.

Gunther, aşırı sıcaklar ve doğurganlık arasındaki bağlantıların Singapur gibi tropikal ülkelerde yeterince incelenmediğine işaret ederek, iklim değişikliğiyle birlikte gelecekte havanın daha da sıcak olacağını hatırlattı.

Singapur Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Bölümü'nden Doçent Chan Shiao-Yng, "Sperm yaşam döngüsünün belirli dönemlerinde, ısının daha olumsuz bir etkisi olduğunu gördük." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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