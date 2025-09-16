Aşırı Hız Yapan Sürücü, Uyaran Babaya Tokat Attı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücü, babaya çocuklarının önünde tokat atarak adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü O.C.'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.
