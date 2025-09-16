Haberler

Aşırı Hız Yapan Sürücü, Uyaran Babaya Tokat Attı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücü, babaya çocuklarının önünde tokat atarak adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü O.C.'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
