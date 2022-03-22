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Aşık Veysel Yenişehir'de anıldı

Bültenler - Güncel
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Aşık Veysel Yenişehir'de anıldı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 49'uncu yıldönümünde düzenlediği programla andı.

Türk Halk Müziği sanatçıları İsmail Hakkı Demircioğlu ve Özlem Taner'insahne aldığı anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren, âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel için Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen anma programına Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı.

Programın açılışında Aşık Veysel'in yaşamından kesitler sunan belgesel gösterimi yapıldı. Daha sonra İsmail Hakkı Demircioğlu ve Özlem Taner, Aşık Veysel'in anısına, aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden eserler seslendirdi.

Bültenler / Güncel

İsmail Hakkı Demircioğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Özlem Taner, Yenişehir, Güncel, Haberler

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