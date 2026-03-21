Kabine üyeleri, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefat yıl dönümünde andı.

Kabine üyeleri, Aşık Veysel'in vefatının 53'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Aşık Veysel'in, "Kürt'ü Türk'ü ne Çerkez'i, hep ademoğlu herkesi... Bir bağın gülü, nergisi, beraberce gülelim hey." dizelerine yer verdi.

Adaletin ve kardeşliğin temelinin, insanı insan olduğu için eşit görmek olduğunu belirten Gürlek, "Orta Anadolu'nun, bozkırın gönül teli, insanlığı ve sanatıyla coğrafyamızın birleştirici sesi olan merhum üstat Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarif köklerimizden aldığımız ilhamla, değerlerini bilen ve yarınları aydınlatacak nesiller yetiştiriyoruz. Büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle anıyoruz." mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında, "Büyük ustamız Aşık Veysel'i vefatının 53'üncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Anadolu insanının irfanını ve medeniyetimizin özünü işleyen eserleri, kültür mirasımız adına büyük önem taşıyor. Sazıyla, sözüyle gençlerimize ilham olmaya ve bu topraklarda hatırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Benim sadık yarim kara topraktır. Anadolu'nun gönül dili, milletimizin ortak vicdanı Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Sazıyla, sözüyle, birliğimizi, kardeşliğimizi ve insan sevgisini nesilden nesile aktaran büyük ustanın mirası, bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Aşık Veysel'in hikmeti ve irfanı, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da paylaşımında, Aşık Veysel'in "Açar, solar türlü çiçek. Kimler gülmüş, kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek. Dostlar beni hatırlasın." dizelerine yer vererek, "Aşıklık geleneğimizin temsilcisi, büyük halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Dostlar beni hatırlasın' demişti büyük usta. Gönül gözüyle gördüğü hakikati bizlere miras bırakan halk ozanımız Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Onun dizeleri, Anadolu'nun bitmeyen sesi olmaya devam edecek. Ruhu şad olsun." paylaşımını yaptı.